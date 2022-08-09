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Поезд «Пенза — Москва» будет останавливаться в Скопине
Ранее транспорт проходил через станцию, однако не останавливался там.

Поезд дальнего следования «Пенза — Москва» будет останавливаться в Скопине. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Вопрос обсудили на заседании регионального правительства во вторник, 9 августа.

Скопинцы обратились к врио губернатора Павлу Малкову во время его рабочей поездки. Они рассказали, что поезд проходил через станцию, однако не останавливался на платформе. Это связано с тем, что время его прибытия пересекалось с приездом пригородных электричек. При этом, как рассказали жители райцентра, им было бы удобнее добираться до Москвы на этом поезде.

В итоге Малков поручил областному минтрансу разобраться в вопросе. На заседании правительства глава ведомства Вадим Решетник сообщил, что изменения в расписание внесут. Поезд будет останавливаться в Скопине уже в 2022 году.