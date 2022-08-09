Обвиняемому в осквернении памятника в Касимове оператору Собчак вынесли приговор

Сергею Ерженкову назначили штраф.

Рязанский суд прекратил уголовное дело в отношении оператора телеведущей Ксении Собчак Сергея Ерженкова. Об этом во вторник, 9 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу участка № 27 Касимовского районного суда.

Ерженкову назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.

«Уголовное дело прекращено с назначением судебного штрафа 15 тыс. рублей. В настоящее время постановление в законную силу не вступило», — пояснили в суде.

Напомним, на оператора телеведущей Ксении Собчак Сергея Ерженкова завели уголовное дело по статье «Вандализм». Он со своим приятелем нарисовали на памятнике Ленину водоэмульсионной краской. Дело находилось на контроле следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Касимовский».