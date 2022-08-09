Число пострадавших при взрыве в Крыму возросло до девяти

Ранее стало известно, что в Новофедоровке Сакского района взорвались боеприпасы. В результате погиб один человек.

Число пострадавших при взрыве в Крыму возросло до девяти. Об этом во вторник, 9 августа, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«Количество пострадавших в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший по-прежнему один», — рассказали в пресс-службе.

Известно, что семерых из них доставили в больницу города Саки. Шестерым оказали амбулаторную помощь, седьмой — на стационарном лечении. Еще два человека обратились в больницу в Симферополе и после были отпущены домой.

Ранее стало известно, что в Новофедоровке Сакского района взорвались боеприпасы. В результате погиб один человек.