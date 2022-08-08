Зеленский заявил об отказе от мирных переговоров с Россией в случае проведения референдумов в южных регионах Украины

Ранее о желании присоединиться к России сообщали Запорожская и Херсонская области.

Зеленский заявил об отказе от мирных переговоров с Россией в случае проведения референдумов в южных регионах Украины. Об этом пишет РБК со ссылкой на видеообращение политика.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о выходе из переговорного процесса в случае проведения референдумов в регионах, контролируемых российской армией.

Ранее о желании присоединиться к России сообщали Запорожская и Херсонская области.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будет вести переговоры с Россией только «после ее поражения».

Также сообщалось, что в МИД Приднестровья заявили о цели республики присоединиться к России