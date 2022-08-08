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Вертолет санавиации доставил в Рязань троих детей из разных районов области
Информацию об этом в понедельник, 8 августа, опубликовали в группе регионального минздрава.

Вертолет санавиации доставил в Рязань троих детей из разных районов области. Информацию об этом в понедельник, 8 августа, опубликовали в группе регионального минздрава.

Первого ребенка в пятницу, 5 августа, эвакуировали из Касимовского ММЦ в горбольницу № 11. Пятилетний мальчик заболел менингитом, и острое течение болезни требовало незамедлительного вмешательства врачей областного центра.

В тот же день еще одного ребенка доставили в детскую ОКБ. У него диагностировали «термический ожог пламенем обеих ног, лица, туловища». Вертолет вылетал за ним в Шиловский ММЦ.

Также из Шацка в понедельник, 8 августа, вертолет санавиации доставил 17-летнего подростка с ранами шеи, грудной клетки, трахеи и пищевода. В настоящее время врачи борются за его жизнт.

Кроме того, в областной центр вертолетом доставили также двоих взрослых мужчин из Шацка. Санитарная эвакуация была организована для мужчины с переломом шейного отдела позвоночника, второй пациент — мужчина, попавший в ДТП в Шацком районе.