В Старожилове сгорел гараж вместе с автомобилем

Инцидент случился напротив дома № 32 по улице Денисова.

В Старожилове сгорел гараж вместе с автомобилем. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Инцидент случился в понедельник, 8 августа, примерно в 10.33 напротив дома № 32 по улице Денисова в рабочем поселке Старожилово. Загорелся обшитый деревом металлический гараж и находившийся в нем автомобиль Lifan.

На место выезжали пожарные. В 12.40 они ликвидировали последствия возгорания.

Гараж и автомобиль спасти не удалось. Пожарные не дали распространиться огню на соседние строения. В происшествии никто не погиб и не пострадал.

Причина и ущерб устанавливаются.