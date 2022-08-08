В Скопинском районе 33-летний мотоциклист врезался в «Ладу» и вылетел в кювет

Авария случилась на 17 километре автодороги «Горлово-Нагиши-Клекотки-граница Тульской области».

В Скопинском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщается в группе «ДПС Скопин».

Авария случилась в пятницу, 5 августа, на 17 километре автодороги «Горлово-Нагиши-Клекотки-граница Тульской области». Там пьяный 33-летний мужчина на мотоцикле «Иж» без прав пытался обогнать автомобиль. В итоге он не справился с управлением, врезался в попутную «ВАЗ 213100», после чего вылетел в кювет.

Мотоциклиста с телесными повреждениями доставили в местную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.