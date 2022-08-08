В сети появились фото с прощания с Сергеем Кургановым, погибшим на Украине

Отпевание состоялось в храме Рождества Богородицы в селе Маково.

В сети опубликовали фото с похорон рядового Сергея Курганова, который погиб на Украине во время военной спецоперации. Фото опубликовали в группе рязанской епархии.

Сергей Курганов был старшим наводчиком гранатометного отделения гранатометного взвода мотострелкового батальона войсковой части 12721. Он погиб 25 июля. Отпевание состоялось в храме Рождества Богородицы в селе Маково.

Напомним, похороны с рядовым Сергеем Кургановым состоялись в пятницу, 5 августа.