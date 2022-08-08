В сети появились фото с прощания с Сергеем Кургановым, погибшим на Украине
Отпевание состоялось в храме Рождества Богородицы в селе Маково.
В сети опубликовали фото с похорон рядового Сергея Курганова, который погиб на Украине во время военной спецоперации. Фото
Сергей Курганов был старшим наводчиком гранатометного отделения гранатометного взвода мотострелкового батальона войсковой части 12721. Он погиб 25 июля. Отпевание состоялось в храме Рождества Богородицы в селе Маково.
Напомним, похороны с рядовым Сергеем Кургановым состоялись в пятницу, 5 августа.