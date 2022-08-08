В Ряжске суд по делу об убийстве переносят из-за отсутствия присяжных

Речь идет о трагедии, которая случилась 21 декабря в Ряжском районе. Мужчина жестоко убил сожительницу обухом топора − он ударил ее по голове не менее семи раз.

В Ряжске суд по делу об убийстве переносят из-за отсутствия присяжных. Об этом рассказала дочь погибшей в соцсетях.

Речь идет о трагедии, которая случилась 21 декабря в Ряжском районе. Мужчина жестоко убил сожительницу обухом топора — он ударил ее по голове не менее семи раз.

Девушка рассказала, что с матерью она наладила общение только недавно. Мать была лишена родительских прав, отец умер в 11 лет, а сама девушка воспитывалась в детском доме.

«Я теряла мать на 10 лет, мы только наладили контакт, только стали быть рядом друг с другом как мама и дочка, и я ее теряю уже навсегда!» — написала рязанка.

Дочь погибшей также рассказала, что попытка убить мать возникла еще накануне трагедии. Тогда сожитель начал душить женщину, но той удалось убежать к соседке. Переночевав у нее, женщина поехала в город за продуктами к Новому году, а вечером была уже убита.

Дело рассматривают почти год. Сам сожитель сначала сознался в убийстве, а теперь отказывается от своих показаний. В настоящее время он находится в СИЗО.

«Ряжский суд не может избрать присяжных заседателей по неизвестной причине для вынесения решения о его наказании! Уже скоро будет год. В Ряжском суде уже три похожих дела лежат, одно из них рассматривают третий год. Меня ждет такая же участь», — заключила девушка.