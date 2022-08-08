В рязанском Лесопарке прошел турнир по ММА «Битва за Рязань». Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
Мероприятие состоялось в субботу, 6 августа. В нем приняли участие спортсмены из Рязани и Рязанской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Тулы, Коврова (Владимирская область), Коломны (Московская область). Всего прошло девять боев.
На турнире присутствовали врио губернатора Рязанской области Павел Малков и министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов.
Победителями турнира стали:
- Даниил Горшков (СШ «Евпатий Коловрат"/КСЕ «АРТА»);
- Хазрат Шарипов (Ковров);
- Хазрат Гайратов (Москва);
- Ерик Батурбаев (Ск «МАРС», Рязань);
- Егор Фетисов (10th PLANET/СШ «Евпатий Коловрат»);
- Глеб Жагрин (Ковров);
- Никита Добряков (10th PLANET/СШ «Евпатий Коловрат»);
- Матвей Груздев (Ковров);
- Алексей Будрин (КСЕ «АРТА», Рязань).
Также на турнире было подписано соглашение о сотрудничестве между Рязанской областной физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» и Лесопарком.
Фото с турнира можно посмотреть