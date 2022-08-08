В Рязанской области за сутки зарегистрировали 171 новый случай коронавируса

Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали 171 новый случай коронавируса. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 124 651 человек. Госпитализировали за сутки 11 человек. Выздоровели за сутки 80 человек, всего — 120 169 человек. За прошедшие сутки смертей от коронавируса не зарегистрировано, всего с начала пандемии от заболевания скончались 3 416 рязанцев.

В России за сутки ковидом заболели 17 862 человека, всего с начала пандемии — 18 730 561 человек. Госпитализировали за сутки 1 252 человека. Выздоровели за сутки 8 721 человек, всего с начала пандемии — 18 048 076. Умерли за сутки 45 человек, всего — 382 786.