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В Рязанской области 9 августа ожидается 30-градусная жара
Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

В Рязанской области во вторник, 9 августа, ожидается переменная облачность. Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.

Ночью ожидается температура +13…+18 градусов. Днем потеплеет до +25…+30 градусов. При этом в регион придут и дожди с грозами и градом.

Ветер северный, 4-9 метров в секунду. При грозе возможны порывы 12-17 метров в секунду, местами до 20 метров в секунду.