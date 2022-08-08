В Рязани задержали мужчину, уклонявшегося от исправительных работ

Правонарушителя задержали во время патрулирования города.

В Рязани задержали мужчину, уклонявшегося от исправительных работ. Подробности задержания в понедельник, 8 августа, привела пресс-служба регионального УМВД.

Правонарушителя задержали во время патрулирования города. Полицейские увидели мужчину на улице 3 Бутырки и попросили его предъявить документы.

Выяснилось, что мужчина уклоняется от назначенного наказания в виде исправительных работ. Ранее мужчину судили за оскорбление представителя власти, угрозу убийством и кражу. От наказания рязанец уклонялся, и его объявили в федеральный розыск.

Рязанца доставили в отдел полиции и передали инициаторам розыска.