В Рязани задержали мужчину, уклонявшегося от исправительных работ
Правонарушителя задержали во время патрулирования города.
В Рязани задержали мужчину, уклонявшегося от исправительных работ. Подробности задержания в понедельник, 8 августа,
Правонарушителя задержали во время патрулирования города. Полицейские увидели мужчину на улице 3 Бутырки и попросили его предъявить документы.
Выяснилось, что мужчина уклоняется от назначенного наказания в виде исправительных работ. Ранее мужчину судили за оскорбление представителя власти, угрозу убийством и кражу. От наказания рязанец уклонялся, и его объявили в федеральный розыск.
Рязанца доставили в отдел полиции и передали инициаторам розыска.