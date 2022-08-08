В Рязани за ночные кражи из автомобилей задержали 33-летнего мужчину

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

В Рязани за ночные кражи из автомобилей задержали 33-летнего мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 25-летний рязанец, работающий курьером. Он сообщил, что из его «Лады» украли четыре колеса и набор инструментов. Мужчина рассказал, что накануне вечером припарковал автомобиль во дворе дома в Канищеве, а утром собирался поехать на нем на работу.

За несколько дней в полицию обратились другие рязанцы. 48-летний мужчина рассказал, что из его «Ssang Yong Kyron» украли электроинструменты, у 33-летнего рязанца также из машины украли имущество. Все пострадавшие сообщали, что кражи совершали ночью.

Оперативники установили, что к кражам причастен 33-лентий житель Льгова. Мужчину задержали, похищенное изъяли.

Рязанец рассказал, что детство и юность провел в Канищеве, поэтому хорошо ориентировался в этом районе. В последнее время он нигде не работал, поэтому решил продавать похищенное имущество. Он отъехал подальше от своего места жительства, чтобы отвести от себя подозрения. Кражи совершал в ночное время суток — некоторые машины вскрывал подручными средствами, в некоторых водители забывали закрыть окно или дверь.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).