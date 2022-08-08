Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
29°
Втр, 09
22°
Срд, 10
19°
ЦБ USD 60.37 0.11 06/08
ЦБ EUR 61.36 0.27 06/08
Нал. USD 64.05 / 62.04 08/08 12:14
Нал. EUR 67.05 / 63.17 08/08 12:14
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
7 805
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
8 815
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
14 115
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
18 705
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Рязани за ночные кражи из автомобилей задержали 33-летнего мужчину
Против рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

В Рязани за ночные кражи из автомобилей задержали 33-летнего мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 25-летний рязанец, работающий курьером. Он сообщил, что из его «Лады» украли четыре колеса и набор инструментов. Мужчина рассказал, что накануне вечером припарковал автомобиль во дворе дома в Канищеве, а утром собирался поехать на нем на работу.

За несколько дней в полицию обратились другие рязанцы. 48-летний мужчина рассказал, что из его «Ssang Yong Kyron» украли электроинструменты, у 33-летнего рязанца также из машины украли имущество. Все пострадавшие сообщали, что кражи совершали ночью.

Оперативники установили, что к кражам причастен 33-лентий житель Льгова. Мужчину задержали, похищенное изъяли.

Рязанец рассказал, что детство и юность провел в Канищеве, поэтому хорошо ориентировался в этом районе. В последнее время он нигде не работал, поэтому решил продавать похищенное имущество. Он отъехал подальше от своего места жительства, чтобы отвести от себя подозрения. Кражи совершал в ночное время суток — некоторые машины вскрывал подручными средствами, в некоторых водители забывали закрыть окно или дверь.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).