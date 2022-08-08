В Рязани умерла педагог Софья Никулина

Она преподавала основы православной культуры в школе № 63.

В Рязани умерла педагог Софья Никулина. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил священник Дмитрий Фетисов.

Софья Никулина умерла в ночь на понедельник, 8 августа. Она преподавала основы православной культуры в школе № 63.

В 2018 году Софья Никулина заняла первое место в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» по ЦФО.

«Друзья, сегодня ночью умерла Софья Олеговна Никулина. Поэтесса, музыкант, писатель, педагог от Бога — человек, которого не нужно представлять. Буквально месяц назад она делилась с нами творческими планами… Господь забрал ее к вечному сотворчеству. Просим молитв о новопреставленной!» — написал священнослужитель.

Фото портал «Логосъ»