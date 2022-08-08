В Рязани простились с гвардии лейтенантом Игорем Прониным, погибшим на Донбассе
Игорь Пронин был командиром парашютно-десантного взвода парашютно-десантного батальона в/ч 62295.
В понедельник, 8 августа, в Рязани простились с гвардии лейтенантом Игорем Прониным, командиром парашютно-десантного взвода парашютно-десантного батальона в/ч 62295, погибшим на Донбассе.
На церемонии прощания присутствовали власти, представители рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.
Соболезнования семье погибшего выразил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.