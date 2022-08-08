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В Рязани осудят иностранца, распространявшего наркотики
Видео задержания опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани предстанет перед судом иностранец, который распространял наркотики. Об этом во вторник, 8 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В мае 2022 года 22-летнего гражданина одной из стран Средней Азии задержали на улице Интернациональной. При личном досмотре и на местности у него обнаружили около 20 закладок с метадоном. Также наркотики нашли в квартире — там нашли около 100 свертков с тем же наркотиком. Суммарно вышло около 26 граммов метадона.

Позже следствие установило, что мужчина являлся участником этнической группы, которая занималась бесконтактным распространением наркотиков с помощью интернет-мессенджеров. Задержанный признался, что он планировал забрать из тайника крупную партию героина. На улице Рыбацкой полицейские обнаружили сверток, в котором содержались 733 грамма этого наркотика.

В отношении него завели уголовное дело. Задержанному предъявили обвинение. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.