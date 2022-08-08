В Рязани не планируют открывать двустороннее движение по улице Есенина в 2022 году

Ранее в июне в мэрии обсуждался вопрос о двустороннем движении по улице Есенина и Новой.

В 2022 году в Рязани не планируется открытие двустороннего движения по улице Есенина. Об этом рассказали на заседание рабочей группы по улучшению дорожного хозяйства, 1 августа, трансляцию которого разместило сообщество ПУВР на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Открытием двустороннего движения по улице Есенина поинтересовался представитель региональной ГИБДД. Замначальника Управления благоустройства города Дмитрий Наумов ответил, что в этом году данная тема не рассматривается.

Напомним, что в июне в мэрии обсуждался вопрос о двустороннем движении по улице Есенина и Новой. В их планах в 2022 году было сделать проектную документацию на ремонт двух дорог с устройством отдельных заездных карманов для общественного транспорта.