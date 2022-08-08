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В Рязани на Первомайском проспекте из-за ремонта дороги в дневное время ограничат движение
Со вторника, 9 августа, от остановки «Улица Вокзальная» до поворота на Михайловское шоссе рабочие будут опускать люки смотровых колодцев перед фрезерованием асфальта. Работы планируется проводить в дневное время.

В Рязани на Первомайском проспекте из-за ремонта дороги в дневное время ограничат движение. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Со вторника, 9 августа, от остановки «Улица Вокзальная» до поворота на Михайловское шоссе рабочие будут опускать люки смотровых колодцев перед фрезерованием асфальта.

Работы планируется проводить в дневное время, из-за этого движение ограничат на одной из полос. В часы-пик рабочие будут переходить с одной стороны дороги на другую с целью минимизировать заторы — в утреннее время ремонтные работы проведут по направлению из центра города, а в вечернее время — в противоположную сторону.

Также сообщается, что на улице Циолковского работы по фрезерованию дорожного покрытия выполнили с опережением графика. В ночь с 8 на 9 августа рабочие приступят к укладке нижнего слоя асфальта.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.