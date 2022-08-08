В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в центре Рязани

20-летний житель Рязанской области на мотоцикле «KTM POWERPARTS 1290» наехал на неизвестного мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности смертельного ДТП в центре Рязани.

Авария произошла в понедельник, 8 августа, в 01:15 на улице Каширина около дома № 1-а.

20-летний житель Рязанской области на мотоцикле «KTM POWERPARTS 1290» наехал на неизвестного мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

От полученных травм пешеход умер на месте ДТП. Мотоциклиста доставили в больницу.

Проводится проверка.

Ранее о смертельной аварии рассказали очевидцы.