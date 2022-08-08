В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в центре Рязани
20-летний житель Рязанской области на мотоцикле «KTM POWERPARTS 1290» наехал на неизвестного мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности смертельного ДТП в центре Рязани.
Авария произошла в понедельник, 8 августа, в 01:15 на улице Каширина около дома № 1-а.
20-летний житель Рязанской области на мотоцикле «KTM POWERPARTS 1290» наехал на неизвестного мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
От полученных травм пешеход умер на месте ДТП. Мотоциклиста доставили в больницу.
Проводится проверка.