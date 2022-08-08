В Красноярске домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего мальчика

Против отца ребенка возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности» и статьи 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Материалы направлены в суд.

В Красноярске домашняя собака насмерть загрызла пятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следкома.

В сентябре 2021 года 50-летний местный житель приобрел метиса кавказской овчарки крупного размера для охраны дома.

В мае 2022 года во дворе дома на улице Каурова собака гуляла без привязи. Мужчина оставил своего пятилетнего сына без надзора и занялся личными делами. Пес напал на мальчика, и, повалив на землю, покусал шею, голову, тело, руки и ноги. От полученных травм ребенок умер на месте. Мать мальчика в это время находилась на работе.

Уточняется, что хозяин животного не уделял должного внимания его дрессировке и воспитанию.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности» и статьи 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Материалы направлены в суд.