В Клепиковском районе «четверка» после столкновения с грузовиком вылетела в кювет

Водителя легковушки доставили в больницу с травмами.

В Клепиковском районе «четверка» после столкновения с грузовиком вылетела в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в субботу, 6 августа, в 15:10 на 479-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».

45-летний житель Скопинского района на большегрузе «Renault Premium» на повороте не рассчитал траекторию движения и полуприцепом столкнулся с «ВАЗом».

57-лентий водитель легковушки из Спас-Клепиков получил травмы, его доставили в больницу.

Проводится проверка.