В Кадоме задержали пьяного мотоциклиста
Мужчину отстранили от управления мотоциклом и составили административный протокол. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.
В Кадоме задержали пьяного мотоциклиста. Об этом
На улице Юбилейной полицейские остановили мотоцикл «EVROTEX» для проверки документов. У 26-летнего водителя оперативники заметили признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.
Медосвидетельствование показало у мужчины 1,228 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Его отстранили от управления мотоциклом и составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.