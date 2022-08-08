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В Кадоме задержали пьяного мотоциклиста
Мужчину отстранили от управления мотоциклом и составили административный протокол. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.

В Кадоме задержали пьяного мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Юбилейной полицейские остановили мотоцикл «EVROTEX» для проверки документов. У 26-летнего водителя оперативники заметили признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.

Медосвидетельствование показало у мужчины 1,228 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Его отстранили от управления мотоциклом и составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.