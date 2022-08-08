В Екатеринбурге 37-летний спортсмен умер во время марафона

Организаторы марафона в свою очередь сообщили, что не знают о смерти участника. Они рассказали, что мужчина выбрал дистанцию в 10 километров и почти добежал до финиша, когда ему стало плохо.

В Екатеринбурге 37-летний спортсмен умер во время марафона. Об этом пишет портал E1.ru со ссылкой на коллег погибшего.

Марафон «Европа-Азия», в котором участвовал мужчина проходил в воскресенье, 7 августа. Во время прохождения дистанции спортсмен почувствовал себя плохо. Ему вызвали скорую помощь и доставили в больницу.

Организаторы марафона в свою очередь сообщили, что не знают о смерти участника. Они рассказали, что мужчина выбрал дистанцию в 10 километров и почти добежал до финиша, когда ему стало плохо. Также организаторы уточнили, что к ним не обращались родственники погибшего, а в оргкомитете есть медицинская справка, подтверждающая возможность участия в забеге.

Мужчина работал на Свердловской железной дороге и увлекался спортом, у него осталась жена и четырехлетний сын. В пресс-службе СвЖД рассказали порталу, что компания оплатит расходы на похороны, а коллеги дополнительно организовали сбор материальной помощи семье погибшего.

Также сообщается, что в день проведения забега в Екатеринбурге стояла жара, медицинская помощь понадобилась 40 спортсменам. Пятерых из них госпитализировали.