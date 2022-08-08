Стали известны подробности гибели рабочего на рязанском заводе «Точинвест Цинк». Официальный комментарий предприятия прислали в редакцию РЗН.инфо.
Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 7 августа, на заводе, расположенном на улице Прижелезнодорожной.
На 27-летнего рабочего упали металлические конструкции. От полученных травм мужчина умер на месте.
«Руководство завода выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего. Родным уже оказывается помощь, и в дальнейшем будет обеспечена вся необходимая поддержка», — говорится в сообщении.
После инцидента работу на участке остановили и вызвали сотрудников экстренных служб и правоохранительных органов.
«Об инциденте немедленно были оповещены Ростехнадзор, государственная инспекция по труду Рязанской области, администрация Рязани, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, рязанский областной союз организаций профсоюзов, рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и другие органы», — сообщили в пресс-службе «Точинвест Цинка».
Московский МСО проводит проверку по факту случившегося, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.
Справка:
ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» основано в 2011 году. На заводе работает 245 человек. Предприятие является лидером отрасли горячего цинкования.