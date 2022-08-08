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Стали известны подробности гибели рабочего на рязанском заводе «Точинвест Цинк»
Официальный комментарий предприятия прислали в редакцию РЗН.инфо. Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 7 августа, на заводе, расположенном на улице Прижелезнодорожной.

Стали известны подробности гибели рабочего на рязанском заводе «Точинвест Цинк». Официальный комментарий предприятия прислали в редакцию РЗН.инфо.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 7 августа, на заводе, расположенном на улице Прижелезнодорожной.

На 27-летнего рабочего упали металлические конструкции. От полученных травм мужчина умер на месте.

«Руководство завода выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего. Родным уже оказывается помощь, и в дальнейшем будет обеспечена вся необходимая поддержка», — говорится в сообщении.

После инцидента работу на участке остановили и вызвали сотрудников экстренных служб и правоохранительных органов.

«Об инциденте немедленно были оповещены Ростехнадзор, государственная инспекция по труду Рязанской области, администрация Рязани, министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области, рязанский областной союз организаций профсоюзов, рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и другие органы», — сообщили в пресс-службе «Точинвест Цинка».

Московский МСО проводит проверку по факту случившегося, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Справка:

ООО «ТОЧИНВЕСТ ЦИНК» основано в 2011 году. На заводе работает 245 человек. Предприятие является лидером отрасли горячего цинкования.