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Стали известны обстоятельства смертельного ДТП с лосем в Клепиковском районе
Информация об этом появилась в соцсетях.

Водитель, погибший в ДТП с лосем, обгонял фуру. Информация об этом появилась в группе «Спас-Клепики».

Трагедия случилась 1 августа в районе деревни Кобылинка. За рулем Chevrolet был Александр Голубев. Он ехал в сторону Тумы. Мужчина пошел на обгон фуры, и в это время на проезжую часть выбежал лось. Автомобиль врезался в животное, после чего машина улетела в кювет и загорелась.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Прощание с ним состоялось 3 августа.

Ранее появились фото и видео с места ДТП.