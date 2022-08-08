Рязанские гребцы завоевали медали первенства России до 24 лет в Казани

Первенство России и всероссийские соревнования по по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет прошли в Казани с 3 по 7 августа.

Рязанские гребцы завоевали медали первенства России до 24 лет в Казани. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Первенство России и всероссийские соревнования по по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет прошли в Казани с 3 по 7 августа.

Спортсмены состязались в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200, 500 и 1 000 метров, а также в одиночках на дистанции 5 000 метров и в эстафетах на 200 метров.

В каноэ-четверке на дистанции 500 метров воспитанники СШОР «Лидер» Александр Малый и Евгений Бахрушин и спортсмены-инструкторы ГАУ РО «ЦСП» Егор Карпов и Матвей Арсенов завоевали бронзу.

Две серебряные медали завоевал спортсмен-инструктор ГАУ РО «ЦСП», воспитанник СШОР «Лидер», Матвей Жуков: в эстафете 4×200 метров в каноэ-одиночке и в каноэ-четверке на 1 000 метров.

Тренируют спортсменов Владимир Клинов и заслуженный тренер России Елена Иванова.