Рязанка стала победителем III этапа кубка России по стрельбе из лука

Спортсменка спортшколы «Фаворит» Людмила Ларева заняла первое место в дисциплине «Анлимитед».

Рязанка стала победителем III этапа кубка России по стрельбе из лука. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

Соревнования по 3Д стрельбе из лука проходили в понедельник, 8 августа, в Улан-Удэ. Спортсменка спортшколы «Фаворит» Людмила Ларева заняла первое место в дисциплине «Анлимитед».

В мае и июле на первом и втором этапах кубка России Ларева завоевывала серебряные медали.

Финал кубка России 2022 года пройдет в Дагестане с 15 по 19 сентября.