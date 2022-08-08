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«Рязаньгоргаз» с начала года проверил газовое оборудование у 100 тысяч абонентов
По результатам проведения техобслуживания в 2022 году специалисты «Рязаньгоргаз» направили в государственную жилищную инспекцию сведения о 405 заказчиках, которые нарушили правила безопасного использования газа в быту.

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» с начала 2022 года выполнили техническое обслуживание газового оборудования у 100 тысяч абонентов в многоквартирных и индивидуальных домах. Проверка позволила вовремя выявить и устранить неисправности, обеспечив безопасность в газифицированном жилом фонде города Рязани.

Газовики обнаружили десятки нарушений, создающих безопасности граждан — негерметичность соединений, нарушение работы автоматики, отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Также мастера консультировали абонентов по замене или ремонту газового оборудования и безопасного использования газа в быту.

Работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газоиспользующего оборудования специалисты проводят на основании договоров, заключенных между абонентами и АО «Рязаньгоргаз». Такой договор обязан заключить каждый владелец газифицированного жилого помещения, так как в соответствии законодательством именно на собственников жилья возложена ответственность за содержание газового оборудования в исправном состоянии.

По результатам проведения техобслуживания в 2022 году специалисты «Рязаньгоргаз» направили в государственную жилищную инспекцию сведения о 405 заказчиках, которые нарушили правила безопасного использования газа в быту. В результате органы государственного контроля выдали 315 предписаний об устранении нарушений, 57 дел об административных правонарушениях направлены в судебные органы.

Актуальной проблемой остается недопуск специалистов в квартиры для проведения технического обслуживания оборудования.

«Рекомендуем рязанцам заранее знакомиться с графиком проведения технического обслуживания, который размещен на сайте „Рязаньгоргаз“, и если время проведения работ совпадает с запланированным отпуском — заранее сообщить удобную дату», — отметила начальник службы по ремонту и обслуживанию внутридомового газового оборудования «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в группу Газпром межрегионгаз. Основные направления работы: транспортировка газа по газораспределительным сетям, техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.