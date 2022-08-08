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Россиянам рассказали, чем грозит потеря документов на квартиру
Без документов собственник не сможет распоряжаться квартирой, а также рискует стать жертвой мошенников.

Россиянам рассказали, чем грозит потеря документов на квартиру. Президент Национальной ассоциации комплаенс Владимир Балакин рассказал порталу «РИА Недвижимость», что нужно делать в случае потери документов на недвижимость.

Юрист отметил, что без документов собственник не сможет распоряжаться квартирой, а также рискует стать жертвой мошенников. В случае потери бумаг надо обратиться в полицию, а также Росреестр или МФЦ. Там необходимо официально запретить любые действия с квартирой без личного участия собственника. После этого надо восстановить утраченные документы.

Балакин уточнил, что если владелец квартиры вступил в право собственности до 31 января 1998 года, то для получения копии документов придется обращаться к тем органам, которые занимались оформлением бумаг на тот момент, например в БТИ или к нотариусу. Если право собственности возникло после 31 января 1998 года, — в Росреестр.

Также россиянам напомнили, что наличие нотариально заверенных копий документов на квартиру поможет избежать возможных проблем при утере оригиналов.