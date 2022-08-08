Россиянам напомнили о возможности получить отгул 1 сентября. Об этом в беседе с
Эксперт отметила, что 1 сентября в России не является нерабочим праздничным днем. Законно устроить в этот день выходной можно, если участвовать в донорстве. При сдачи крови по закону полагается два отгула, один из которых можно использовать 1 сентября.
Также можно написать заявление на отпуск без сохранения зарплаты на один день, либо приурочить к Дню знаний ежегодный оплачиваемый отпуск.
Голованова рассказала, что получить отгул можно также за работу в выходной день или сверхурочно. В этом случае дополнительных выходной можно выбрать вместо повышенной оплаты.