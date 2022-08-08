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Россиянам напомнили о возможности получить отгул 1 сентября
Руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала о нескольких способах получить законный выходной в День знаний.

Россиянам напомнили о возможности получить отгул 1 сентября. Об этом в беседе с РИА Новости напомнила руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Эксперт отметила, что 1 сентября в России не является нерабочим праздничным днем. Законно устроить в этот день выходной можно, если участвовать в донорстве. При сдачи крови по закону полагается два отгула, один из которых можно использовать 1 сентября.

Также можно написать заявление на отпуск без сохранения зарплаты на один день, либо приурочить к Дню знаний ежегодный оплачиваемый отпуск.

Голованова рассказала, что получить отгул можно также за работу в выходной день или сверхурочно. В этом случае дополнительных выходной можно выбрать вместо повышенной оплаты.