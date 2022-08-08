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Программы «Поле чудес» и «Давай поженимся» заменят новыми шоу
Об этом рассказал продюсер Первого канала Сергей Лавров.

Программы «Поле чудес» и «Давай поженимся» заменят новыми шоу. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на портал BLITZ+.

Продюсер Первого канала Сергей Лавров рассказал в интервью, что программы «Поле чудес», «Давай поженимся» и другие могут не вернуться в сетку вещания. Он пояснил, что передачи заменят новым контентом.

«Уйдет история. Но ничего страшного. Поменяется контент. Сейчас очень много талантливых ребят. Если они вернутся, будет хорошо, поскольку это наша история, но хочется молодой крови, которой сейчас не хватает», — сказал Лавров.

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