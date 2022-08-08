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На Ставрополье осудили виновника смертельного ДТП с детской баскетбольной командой
Авария произошла 30 апреля 2021 года. На ставропольской трассе столкнулись микроавтобус и «КамАЗ». В микроавтобусе на соревнования ехала детская баскетбольная команда. В ДТП погибли пять детей, 12 человек пострадали.

На Ставрополье осудили виновника смертельного ДТП с детской баскетбольной командой. Об этом пишет ТАСС.

Авария произошла 30 апреля 2021 года. На ставропольской трассе столкнулись микроавтобус и «КамАЗ». В микроавтобусе на соревнования ехала детская баскетбольная команда. В ДТП погибли пять детей, 12 человек пострадали.

Водителя легковушки, который выехал на «встречку» и спровоцировал смертельную аварию, приговорили к 4,4 годам колонии-поселения, сообщили журналистам в пресс-службе краевого суда.

Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Также он должен выплатить каждой их семей погибших девочек по одному млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Девочке, получившей тяжкий вред здоровью, он должен выплатить 600 тысяч рублей.

Суд также вынес приговор водитель микроавтобуса, в котором ехали спортсменки. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и назначили два года ограничения свободы. Директора спортивной школы, в которой тренировались дети, признали виновной в халатности и использовании служебных полномочий. Ей назначили штраф в 150 тысяч рублей и лишили права занимать некоторые должности на два года и шесть месяцев.