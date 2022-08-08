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На четырех рязанских улицах отключат холодную воду
В понедельник, 8 августа, холодной воды не будет на улицах Загородной, 1-й проезд Ломоносова, Пугачева и Разина.

На четырех рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте водоканала.

В понедельник, 8 августа, до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

  • улица Загородная, дома №№ 22 корпус 6, 22 корпус 7, 22 корпус 8;
  • улица 1-й проезд Ломоносова, дом № 9/15;
  • улица Пугачева, дом № 11/19;
  • улица Разина, дом № 17.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.