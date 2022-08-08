На четырех рязанских улицах отключат холодную воду
В понедельник, 8 августа, холодной воды не будет на улицах Загородной, 1-й проезд Ломоносова, Пугачева и Разина.
На четырех рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом
В понедельник, 8 августа, до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- улица Загородная, дома №№ 22 корпус 6, 22 корпус 7, 22 корпус 8;
- улица 1-й проезд Ломоносова, дом № 9/15;
- улица Пугачева, дом № 11/19;
- улица Разина, дом № 17.
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.