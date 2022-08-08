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Малков 10 августа проведет прямой эфир и ответит на вопросы рязанцев
Врио губернатора ответит на них лично — без модератора. Прямой эфир состоится 10 августа в 16.00.

Врио губернатора Павел Малков проведет прямой эфир для рязанцев. Информация об этом в понедельник, 8 августа, появилась в группе «Рязанская область».

Малков ответит на вопросы жителей региона в онлайн-формате. Рязанцы смогут посмотреть трансляцию в группе «Вконтакте».

Задать свои вопросы можно будет в режиме реального времени, либо под анонсом мероприятия «ВКонтакте». Врио губернатора ответит на них лично — без модератора.

Прямой эфир состоится 10 августа в 16.00.