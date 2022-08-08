Генпрокуратура проверит пенсионный фонд России после отказов в выплатах на детей

Проверку инициировали после инцидента в Краснодарском крае. Там местным жителями отказали в получении выплат из-за якобы высокого дохода. Выяснилось, что в пенсионном фонде ошиблись и в два раза завысили сумму дохода нуждающихся.

Генпрокуратура проверит пенсионный фонд России после отказов в выплатах на детей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Проверку инициировали после инцидента в Краснодарском крае. Там местным жителям отказали в выплате на детей в возрасте от восьми до 17 лет из-за якобы высокого дохода. Однако проверка показала, что региональное отделение неправильно обработало документы: суммы социальных пенсий, получаемые семьями, были завышены в два раза, а автоматические расчеты некорректны.

После вмешательства прокуратуры жители Краснодарского края все же получили выплаты, а пересмотр ранее начисленных выплат вскрыл 1 048 нарушений.

В связи с этим Генпрокуратура организовала проверку деятельности пенсионного фонда России.