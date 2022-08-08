Аркадий Фомин проверил работы в Шиловском районе в рамках депутатского контроля

Итоги проверки в понедельник, 8 августа, опубликовали на сайте рязанской облдумы.

Председатель облдумы Аркадий Фомин в рамках депутатского контроля посетил Шиловский район. Итоги проверки в понедельник, 8 августа, опубликовали на сайте рязанской облдумы.

В первую очередь парламентарий проверил ход работ по ремонту дороги «Полтавка-Аделино-Мелихово». Ранее местные жители попросил врио губернатора Павла Малкова исправить критическое состояние участка. Вопрос оперативно решили: выделили средства и начали ремонт. Часть работ закончат к 1 сентября, вторую — в 2023 году.

Кроме того, Аркадий Фомин проверил благоустройство территории родника в деревне «Сергиевка-2» Аделинского сельского поселения. Проект реализуется по программе местных инициатив. На площадке у родника уже выложили плитку, установили беседку, скамьи.

Фомин отметил, что будет продолжать проверять качество работ и соблюдение сроков на контролируемых объектах.