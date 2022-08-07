В Спасском районе покончил с собой 29-летний мужчина

Под Рязанью молодой человек совершил самоубийство. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник.

Под Рязанью молодой человек совершил самоубийство. Об этом сообщает « МК в Рязани » со ссылкой на собственный источник.

Это произошло в поселке Станции Тысья Спасского района в субботу, 6 августа. Тело человека 1993 года рождения обнаружила в его квартире соседка. Известно, что погибший злоупотреблял спиртным и уже пытался уйти из жизни.

Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.