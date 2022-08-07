В Рязанской области ожидается гроза с градом

Рязанцев предупредили о грозе с градом. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в воскресенье, 7 августа.

Рязанцев предупредили о грозе с градом. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в воскресенье, 7 августа.

По гидрометеорологов, в ближайшие 1-3 часа и до конца суток на территории Рязанской области ожидается гроза, дождь, местами сильный, местами град. При грозе ветер усилится до 15-20 м/с.

Жителей просят соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.

Напомним, ранее рязанцев предупредили о двухдневной жаре.