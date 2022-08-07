В Рязанской области 8 августа прогнозируют жару и грозы
В Рязанской области в понедельник, 8 августа, местами ожидается кратковременный дождь, гроза и град. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 8 августа, местами ожидается кратковременный дождь, гроза и град. Прогноз погоды опубликован на
Переменная облачность. Ветер переменный, 3-8 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с, местами до 20 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +13…+18, днем +27…+32 градусов. Местами ожидается жара.