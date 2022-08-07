В Рязани во время футбольного матча задержали выбежавшего на поле болельщика

В Рязани в субботу, 6 августа, во время футбольного матча женских команд на поле выбежал болельщик. Видео инцидента опубликовано в группе «Подслушано в Рязани».

В Рязани в субботу, 6 августа, во время футбольного матча женских команд на поле выбежал болельщик московского «Динамо». Видео инцидента опубликовано в группе «Подслушано в Рязани».

Игра молодежной лиги прошла на стадионе «Спартак», «Рязань-ВДВ» встречалась с «Динамо-М». На поле выбежал болельщик. Полиция сразу же отреагировала, молодого человека скрутили и увели с поля.

Потом за правоохранителями побежала толпа зрителей матча, они попытались освободить мужчину из рук полицейских. В итоге толпу разняли, а мужчину увели.

Матч окончился со счетом 0:2 в пользу московских футболисток.