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В Рязани во время футбольного матча задержали выбежавшего на поле болельщика
В Рязани в субботу, 6 августа, во время футбольного матча женских команд на поле выбежал болельщик. Видео инцидента опубликовано в группе «Подслушано в Рязани».

В Рязани в субботу, 6 августа, во время футбольного матча женских команд на поле выбежал болельщик московского «Динамо». Видео инцидента опубликовано в группе «Подслушано в Рязани».

Игра молодежной лиги прошла на стадионе «Спартак», «Рязань-ВДВ» встречалась с «Динамо-М». На поле выбежал болельщик. Полиция сразу же отреагировала, молодого человека скрутили и увели с поля.

Потом за правоохранителями побежала толпа зрителей матча, они попытались освободить мужчину из рук полицейских. В итоге толпу разняли, а мужчину увели.

Матч окончился со счетом 0:2 в пользу московских футболисток.