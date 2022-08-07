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В Рязани простились с военнослужащим Виталием Прутковым, погибшим во время спецоперации
В Рязани в субботу, 6 августа, состоялась церемония прощания с погибшим во время спецоперации на Украине гвардии прапорщиком Виталием Прутковым, начальником аппаратной взвода связи роты связи в/ч 41450. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

В Рязани в субботу, 6 августа, состоялась церемония прощания с погибшим во время спецоперации на Украине гвардии прапорщиком Виталием Прутковым, начальником аппаратной взвода связи роты связи в/ч 41450. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства области, администрации Рязани, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Соболезнования семье погибшего воина выразил врио губернатора области Павел Малков.