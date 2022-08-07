В Рязани откроется еще один ресторан «Вкусно — и точка»
Еще один ресторан сети «Вкусно — и точка» откроется в Рязани. Информация об этом появилась в соцсетях.
Еще один ресторан сети «Вкусно — и точка» откроется в Рязани. Информация об этом появилась в соцсетях.
Заведение появится на Куйбышевском шоссе, 29А.
Открытие запланировано на 9 августа, 10:00.
Напомним, первые рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка» (бывший «Макдональдс») начали работать в Рязани в конце июня. Уже открыты пять точек сети.