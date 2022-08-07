В Пронском районе пчеловоды обвинили местное предприятие в гибели насекомых

Пчеловоды в поселке Орловский Пронского района винят в гибели пчел местное хозяйство «Орловское». О массовой гибели насекомых они заявили утром 7 августа, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Пчеловоды в поселке Орловский Пронского района винят в гибели пчел местное хозяйство «Орловское». О массовой гибели насекомых они заявили утром 7 августа, сообщается на сайте ИД «Пресса».По мнению пчеловодов с улицы Котовки, предприятие накануне обработало свои поля инсектицидами и при этом нарушило инструкцию. По словам Ольги Балабошиной, самолет летал над полями целый день при температуре воздуха 30 градусов.

«У нас на летках всех четырнадцати ульев мертвые пчелы. Погибли не все, но где гарантия, что отрава не попала в улей, пчелы будут кормить матку, и она тоже не погибнет?» — рассказала Балабошина. Директор ООО «Орловское» Сергей Мартышкин в свою очередь заявил, что поля обрабатывались 5 и 6 августа: ранним утром, с 4:30 до 7:00, и поздним вечером, с 18:30 до 22:00. По его словам, за несколько дней он уведомил владельцев пчел об обработке полей через районный сайт «Пчеловод» и сообщил об этом в районное управление сельского хозяйства.

Специалист управления Ирина Карамнова разослала владельцам пчел с улицы Котовка такие уведомления, с некоторыми пчеловодами Мартышкин беседовал по телефону. По его словам, один из пчеловодов, Николай Князев, на время обработки ограничил лет своих пчел и избежал их массового падения.

«Кроме того, как хозяйственник и руководитель сельхозпредприятия, я должен думать о будущем урожае. В этом году в Рязанской области впервые появилась белая бабочка. Гусеницы в считанные дни объедают сою и подсолнечник, сейчас мы боремся с этим вредителем. Подчеркиваю: соблюдая инструкцию», — рассказал Мартышкин.

Пронские пчеловоды через управление сельского хозяйства района получили новое предупреждение. АО «Октябрьское» со 2 по 8 августа обрабатывает посевы сои вблизи поселка Орловский, сел Руднево, Телятники и Горохово средством первого класса опасности для пчел.

Напомним, в Рязанской области от отравления ядохимикатами погибли 768 пчелосемей. Данные анкетирования привел российский союз пчеловодов.