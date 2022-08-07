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В Петербурге во время ливня остановка упала на женщину
В Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков остановка рухнула на женщину во время непогоды. Инцидент произошел в субботу, 6 августа. Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях.

В Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков остановка рухнула на женщину во время непогоды. Инцидент произошел в субботу, 6 августа. Фото с места происшествия опубликовали в соцсетях.

Жительницу Санкт-Петербурга 1981 года рождения госпитализировали с переломом плеча, сообщает городское управление МЧС.

В городе шквалистый ветер повалил 32 дерева, оказались повреждены четыре автомобиля. Интенсивность ливней в несколько раз превысила расчетные значения, порывы шквалистого ветра достигали 27 метров в секунду. С 18:00 субботы в Санкт-Петербурге объявлен «оранжевый» уровень опасности.