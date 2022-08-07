В Новороссийске в строительном магазине ребенок застрял головой в трубе

В Новороссийске спасатели освободили ребенка, который надел на голову трубу в строительном магазине и застрял в ней. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщил в своих соцсетях руководитель муниципальной «Службы спасения» города Алексей Одеров.

В Новороссийске спасатели освободили ребенка, который надел на голову трубу в строительном магазине и застрял в ней. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщил в своих соцсетях руководитель муниципальной «Службы спасения» города Алексей Одеров.

«В одном из строительных магазинов ребенок надел себе на голову тройник пластиковой трубы и самостоятельно снять ее не смог, — написал Одеров. — Спасатели аккуратно сняли трубу с головы».

Специалисты без применения какого-либо оборудования смогли освободить мальчика. Ребенок не пострадал.