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В Москве рабочих унесло потоком воды во время работ в коллекторе
В Москве несколько рабочих оказались заблокированы в люке. Ведется спасательная операция. Видео с места ЧП опубликовал РЕН ТВ.

В Москве несколько рабочих оказались заблокированы в люке. Ведется спасательная операция. Видео с места ЧП опубликовал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 августа, на Краснодарской улице в районе Люблино, когда работники проводили ремонт в коллекторе. Во время дождя их унесло потоками воды. Сотрудники МЧС подняли на поверхность пятерых человек.

По информации МЧС, на данный момент спасены пять человек.

По данным прокуратуры, всего очистные работы выполняли 12 рабочих.

Операция продолжается.