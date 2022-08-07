В Липецкой области в ДТП с грузовиками погибли двое рязанцев

На 37-м километре автодороги Хлевное — Липецк произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями и погрузчиком. Три человека скончались на месте, двоих госпитализировали, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

На 37-м километре автодороги Хлевное — Липецк произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями и погрузчиком. Три человека скончались на месте, двоих госпитализировали, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

На этом участке идут ремонтные работы. По предварительным данным, водитель грузовика Volvo въехал в впереди стоящую фуру Scania, после чего врезался в работающий погрузчик и задел одного из дорожных рабочих. В результате ДТП водитель и пассажирка Volvo с регистрационным номером Рязанской области и дорожный рабочий скончались на месте. Водитель Scania и погрузчика госпитализированы.

Выясняются причины и обстоятельства происшествия. Проезд на дороге затруднен. Личности участников ДТП устанавливаются.