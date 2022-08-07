Под Рязанью утонул 66-летний рыбак

Под Рязанью на берегу озера Велье в пятницу, 5 августа, обнаружили тело 66-летнего рыбака. Об этом сообщает «МК в Рязани».

Под Рязанью на берегу озера Велье в пятницу, 5 августа, обнаружили тело 66-летнего рыбака. Об этом сообщает «МК в Рязани».

Трагедия произошла в селе Алеканово. По словам следователя, на теле нет признаков насильственной смерти.

По факту обнаружения трупа мужчины 1956 года рождения проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.