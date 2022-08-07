На рязанском заводе погиб 21-летний рабочий
В Рязани на заводе «Точинвест Цинк» погиб 21-летний молодой человек. Несчастный случай произошел в воскресенье, 7 августа, на улице Прижелезнодорожной. Следователи проводят проверку.
В Рязани на заводе «Точинвест Цинк» погиб 21-летний молодой человек. Несчастный случай произошел в воскресенье, 7 августа, на улице Прижелезнодорожной. Московский МСО проводит проверку по факту случившегося, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.
Рабочего насмерть придавило конструкциями.
Выясняются обстоятельства происшествия.