На рязанском заводе погиб 21-летний рабочий

В Рязани на заводе «Точинвест Цинк» погиб 21-летний молодой человек. Несчастный случай произошел в воскресенье, 7 августа, на улице Прижелезнодорожной. Следователи проводят проверку.